В Югре пока не стали отменять масочный режим

В Югре пока не отменяют масочный режим. Об этом сегодня сообщила губернатор Югры Наталья Комарова во время заседания регионального оперштаба по противодействию коронавирусу, передает корреспондент Накануне.RU.

"На эту дату в правительство не поступало рекомендации от главного санитарного врача региона отказаться от масочного режима. Это первое. Второе, мы имеем ввиду что на этой неделе и следующей в отдельных муниципалитетах будут проходить мероприятия Всероссийского и международного значения. В этой связи, в целях безопасности югорчан и наших гостей не вижу необходимости отказаться от масочного режима на этот период. Дальше все будет зависеть от нас. Вакцинация, соблюдение санитарных правил безопасности, и, будем надеяться, что еще больше сможем ослабить режимы и отказаться от еще каких-то ограничений", — заявила губернатор, подчеркнув, что в каждом регионе своя ситуация и власти принимают решения о снятии или введении ограничений на основе рекомендаций главного санитарного врача.

Глава Роспотребнадзора ХМАО Майя Соловьева также заверила, что на данный момент отмена масочного режима — преждевременная мера.

Отметим, что с завтрашнего дня в регионе пройдут Зимние игры Паралимпийцев "Мы вместе. Спорт". В играх также принимают участие спортсмены из Белоруссии.

Напомним, 2 марта команды России и Белоруссии были допущены к участию в Паралимпиаде в Пекине, однако на следующий день Международный паралимпийский комитет изменил свое решение и запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в Играх из-за ситуации на Украине.