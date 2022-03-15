15 Марта 2022
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салон самолета эконом-класс кресло Airbus A320neo Уральские авиалинии (2019) | Фото:Накануне.RU

Red Wings открыл рейсы по направлению "Екатеринбург - Казахстан"

Авиакомпания Red Wings запустила новые для себя направления: "Екатеринбург - Алма-Ата" и "Екатеринбург - Нур-Султан", сообщает пресс-служба перевозчика.

Рейсы в Казахстан будут выполняться пять раз в неделю: в Алма-Ату по вторникам, четвергам и субботам, начиная с 19 марта, в Нур-Султан - по понедельникам и пятницам, начиная с 18 марта. Продажи билетов открыты до 26 марта включительно.

Перевозка пассажиров осуществляется на современных российских лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел. При этом, ранее в Казахстан приостановила полеты авиакомпания "Уральские авиалинии".

Напомним, что авиарегулятор Евросоюза European Union Aviation Safety Agency (EASA) забрал у российских авиакомпаний сертификаты летной годности, в числе которых также находится и Red Wings.

Теги: Red Wings, рейсы, Екатеринбург, Казахстан



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