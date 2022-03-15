New York Times: Российские ракеты содержат приманку, что делает их неуязвимыми перед ПВО

Баллистические ракеты малой дальности "Искандер-М" выпускают ранее неизвестную приманку (decoy), предназначенную для уклонения от систем ПВО. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на представителя разведки США.

Якобы, обманное устройство имеет длину около фута и форму дротика белого цвета с оранжевым хвостом.

"Каждый из них оснащен электроникой и производит радиосигналы для глушения или обмана вражеских радаров, пытающихся обнаружить "Искандер-М", а также содержит источник тепла для привлечения приближающихся ракет", - сказал чиновник на условиях анонимности.

Использование ложных целей может объяснять, почему украинским ПВО трудно перехватывать российские ракеты, считает он.

Согласно документам правительства США, "Искандер", работающий на твердотопливном ракетном двигателе, может поражать цели на расстоянии более 200 миль. Каждая мобильная пусковая установка может выстрелить двумя "Искандерами", прежде чем ее необходимо будет перезарядить.

Бывший британский военный Ричард Стивенс, который провел 22 года в армии, сказал, что он никогда с таким не сталкивался.