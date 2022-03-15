New York Times: Российские ракеты содержат приманку, что делает их неуязвимыми перед ПВО

15 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Минобороны РФ: "Украина готовила наступление"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Армия и ВПК В России За рубежом
Искандер (2015) | Фото:

New York Times: Российские ракеты содержат приманку, что делает их неуязвимыми перед ПВО

Баллистические ракеты малой дальности "Искандер-М" выпускают ранее неизвестную приманку (decoy), предназначенную для уклонения от систем ПВО. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на представителя разведки США.

Якобы, обманное устройство имеет длину около фута и форму дротика белого цвета с оранжевым хвостом.

"Каждый из них оснащен электроникой и производит радиосигналы для глушения или обмана вражеских радаров, пытающихся обнаружить "Искандер-М", а также содержит источник тепла для привлечения приближающихся ракет", - сказал чиновник на условиях анонимности.

Использование ложных целей может объяснять, почему украинским ПВО трудно перехватывать российские ракеты, считает он.

Согласно документам правительства США, "Искандер", работающий на твердотопливном ракетном двигателе, может поражать цели на расстоянии более 200 миль. Каждая мобильная пусковая установка может выстрелить двумя "Искандерами", прежде чем ее необходимо будет перезарядить.

Бывший британский военный Ричард Стивенс, который провел 22 года в армии, сказал, что он никогда с таким не сталкивался.

Теги: ракета, искандер



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети