"ЕР" предлагает считать силовиков, участвующих в спецоперации на Украине, ветеранами боевых действий

"Единая Россия" предлагает считать силовиков, участвующих в спецоперации ВС РФ на Украине, ветеранами боевых действий. Соответствующий законопроект, разработанный партией вместе с Минобороны РФ, в ближайшее время поступит в Госдуму.

Если инициатива будет одобрена, силовики получат право на ежемесячные выплаты и налоговые льготы, бесплатный проезд в электричках, медицинское обслуживание вне очереди и доступ к санаторно-курортным услугам, льготы при оплате ЖКХ и другие меры соцзащиты.

"Так мы скажем "спасибо" солдатам и матросам, сержантам и старшинам, мичманам и прапорщикам, офицерам, защищающим сегодня интересы страны. Сегодня десятки тысяч военнослужащих, сотрудников МВД, ФСБ, и Росгвардии участвуют в спецоперации на Украине. Рискуют жизнью ради безопасности нашей страны, день за днем отводя угрозу все дальше от наших границ и жителей Донбасса. Мы гордимся нашими ребятами, их мужеством и самоотверженностью, и благодарны им. Их заслуги перед нашей страной и обществом – огромны", - прокомментировал идею секретарь генсовета "ЕР" Андрей Турчак.