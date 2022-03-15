15 Марта 2022
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Минобороны РФ: "Украина готовила наступление"

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Коллаж, военные Z, российские военные на Украине (2022) | Фото: Накануне.RU

"ЕР" предлагает считать силовиков, участвующих в спецоперации на Украине, ветеранами боевых действий

"Единая Россия" предлагает считать силовиков, участвующих в спецоперации ВС РФ на Украине, ветеранами боевых действий. Соответствующий законопроект, разработанный партией вместе с Минобороны РФ, в ближайшее время поступит в Госдуму.

Если инициатива будет одобрена, силовики получат право на ежемесячные выплаты и налоговые льготы, бесплатный проезд в электричках, медицинское обслуживание вне очереди и доступ к санаторно-курортным услугам, льготы при оплате ЖКХ и другие меры соцзащиты.

"Так мы скажем "спасибо" солдатам и матросам, сержантам и старшинам, мичманам и прапорщикам, офицерам, защищающим сегодня интересы страны. Сегодня десятки тысяч военнослужащих, сотрудников МВД, ФСБ, и Росгвардии участвуют в спецоперации на Украине. Рискуют жизнью ради безопасности нашей страны, день за днем отводя угрозу все дальше от наших границ и жителей Донбасса. Мы гордимся нашими ребятами, их мужеством и самоотверженностью, и благодарны им. Их заслуги перед нашей страной и обществом – огромны", - прокомментировал идею секретарь генсовета "ЕР" Андрей Турчак.

Теги: единая россия, ветераны боевых действий, госдума



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