В нацпарке "Таганай" обнаружили тело туриста из Перми, которого искали девять дней

В национальном парке "Таганай" завершены поиски 21-летнего туриста из Перми. Тело мужчины было обнаружено сегодня на северо-восточном склоне горы Круглица, сообщили Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

"Причина гибели и обстоятельства произошедшего будут установлены соответствующими органами в ходе проведения расследования", - отметили в пресс-центре.

Напомним, утром 7 марта мужчина вышел в поход в неизвестном направлении и к своей палатке не вернулся. Тревогу поднял сотрудник приюта "Гремучий ключ". В эту же ночь были организованы поиски туриста. Они продолжались девять дней.