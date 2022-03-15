Для Навального просят 13 лет по делу о мошенничестве и неуважении к суду

Гособвинение запросило для Алексея Навального, обвиняемого в мошенничестве и оскорблении суда, 13 лет.

"Окончательно прошу назначить Навальному наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с ограничением свободы сроком на два года", - цитирует "Интерфакс" заявление прокурора Надежды Тихоновой, сделанное сегодня во время прений сторон по делу.

Также гособвинение попросило дополнительно назначить Навальному штраф в размере 1,2 млн руб.

Напомним, после прений сторон оппозиционер сможет выступить с последним словом, и суд удалится для вынесения приговора. Сторона обвинения представила суду показания потерпевших, ряд свидетелей и письменные материалы дела. В свою очередь Навальный отверг обвинения, а по ходатайству его защиты были допрошены свидетели, опровергавшие доводы следствия.

В деле - два эпизода: мошенничество и неуважение к суду. Дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. По версии следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды более 350 млн руб., пожертвованных Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией, запрещен в России). Второй эпизод касается оскорбления судьи Акимовой, которая рассматривала дело о клевете на ветерана ВОВ Игната Артеменко.