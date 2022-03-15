Защитник "Урала" Иван Кузьмичев вновь вызван в российскую молодежку

Российский футбольный союз объявил состав молодежной сборной страны на мартовский учебно-тренировочный сбор, который пройдет с 19 по 27 марта. Всего в список вошли 23 футболиста, в том числе игрок екатеринбургского "Урала".

Голкиперы: Станислав Агкацев (Краснодар), Иван Будачев (Динамо Москва) и Даниил Худяков (Локомотив Москва).

Защитники: Данила Прохин (Сочи), Иван Кузьмичев (Урал), Руслан Литвинов (Спартак Москва), Данил Степанов (Арсенал Тула), Виктор Мелехин, Александр Сильянов, Андрей Лангович (все – Ростов) и Кирилл Боженов (Химки).

Полузащитники: Наиль Умяров, Данил Пруцев, Даниил Хлусевич (все – Спартак Москва), Кирилл Кравцов, Тимур Сулейманов (оба – Нижний Новгород), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – Краснодар), Максим Мухин (ЦСКА), Константин Марадишвили (Локомотив Москва) и Сергей Пиняев (Крылья Советов).

Нападающие: Константин Тюкавин (Динамо Москва) и Гамид Агаларов (Уфа).

Как сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе, заезд команды, костяк которой полностью сохранился с последнего ноябрьского сбора, начнется после окончания матчей ближайшего тура чемпионата страны.

Напомним, что в прошлом году Иван Кузьмичев вызывался в российскую молодежку на октябрьские матчи отборочного цикла чемпионата Европы-2023 против Северной Ирландии и Литвы.

Недавно ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от участия во всех международных соревнованиях.