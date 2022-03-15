15 Марта 2022
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Общество Новосибирская область
Герб Новосибирской области (2021) | Фото: nso.ru

Акции для пенсионеров, ограничение наценки - опертштаб Новосибирской области держит на контроле ситуацию на потребительском рынке

Актуальные вопросы и первоочередные задачи в работе предприятий потребительского рынка региона обсудили в правительстве Новосибирской области на очередном заседании оперативного штаба по обеспечению устойчивого функционирования предприятий потребительского рынка на территории Новосибирской области под председательством заместителя Губернатора Сергея Сёмки.

Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров сообщил, что оперштаб проводит ежедневный мониторинг товарных запасов отдельных групп продовольственных и непродовольственных товаров в регионе.

«По продовольственным группам – сахару, крупам и консервам, запасы составляют в среднем 24 дня, по непродовольственным, бытовой технике, предметам личной гигиены, бытовой химии – около 65 дней, с учетом нынешнего спроса. Также штабом разрабатываются региональные меры поддержки отдельных предприятий и отраслей экономики», – отметил министр.

ФАС в регионе предпринимает ряд мер, направленных на сдерживание роста цен на основные социально значимые товары. Мониторинг ведется в отношении всей товаропроводящей цепочки – от производителя до торговых сетей. Меры реагирования, которые предпринимаются различны: от предостережений до возбуждения антимонопольных дел. Для жителей Новосибирского региона открыта горячая линия, на сайте ФАС можно написать обращение в отношении необоснованного повышения цен на социально значимые товары.

Корзина с продуктами(2022)|Фото: Накануне.RU

Представители ритейла на заседании оперштаба доложили о текущей ситуации в предприятиях торговли по запасам и ценам.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, на данный момент сохраняется договорённость об ограничении наценки на ряд товаров социально значимой категории, действуют акции для пенсионеров и держателей скидочных карт. Некоторые сети сохраняют правило выдачи ограниченного количества товара в одни руки, чтобы пресечь возможных перекупов. Продовольственной безопасности сегодня уделяется максимальное внимание, минпромторг региона находится в постоянном контакте с предприятиями продовольственного рынка.

Также оперштабом на постоянной основе проводятся встречи с представителями различных сфер экономики региона.

Теги: ритейл, продовольственный рынок, оперштаб, мониторинг товарных запасов



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