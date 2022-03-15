15 Марта 2022
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Политика За рубежом
(2017) | Фото:

Американский телеведущий заявил, что США гибнут

Прикрываясь борьбой с Россией, Белый дом уничтожает США, считает известный обозреватель и телеведущий Fox News Такер Карлсон.

Он отмечает, что американские власти сначала присвоили себе чрезвычайные полномочия для борьбы с ковидом, а теперь - с Россией, начав масштабную экономическую войну, притом что ни один американец не был убит, а территории США никто не угрожал.

"Администрация Байдена начала захватывать частную собственность людей, связанных с этим государством [Россией], без постановлений суда и игнорируя все предусмотренные законом процедуры, даже не потрудившись объяснить этим людям, какое именно преступление они совершили. Ни одно американское правительство никогда не делало ничего подобного", - пишет он.

Но сколько времени пройдет, прежде чем любого американца обвинят в сговоре с Россией и конфискуют его собственность или арестуют его банковский счет, задается вопросом Карлсон.

Американское общество стало объектом искусных манипуляций. Инфляция в США достигла рекордных значений, а власти продолжают безудержно печатать деньги, проедая будущее страны, которая не может долго так существовать, заключает он.

Теги: США



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