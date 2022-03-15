"Аэрофлот" будет летать на "Суперджетах" "за границу" – в Армению и Азербайджан

Национальный перевозчик "Аэрофлот", ранее объявивший о сворачивании всех иностранных рейсов, возобновляет полеты в ближайшее зарубежье. Открываются рейсы на ежедневные регулярные рейсы в Баку и Ереван (с вылетом с 21 и 22 марта соответственно).

Осуществляться полеты будут на отечественных самолетах Sukhoi SuperJet 100, говорится в сообщении компании.

Напомним, вылетать за границу на иностранных самолетах отечественные перевозчики не рискуют: там лизинговые машины могут быть арестованы. Кроме того, Европа, США, Канада, Япония и ряд других стран закрыли для российских перевозчиков свое небо.