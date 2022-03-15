15 Марта 2022
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Сухой Суперджет, МАКС-2017 (2017) | Фото: Накануне.RU

"Аэрофлот" будет летать на "Суперджетах" "за границу" – в Армению и Азербайджан

Национальный перевозчик "Аэрофлот", ранее объявивший о сворачивании всех иностранных рейсов, возобновляет полеты в ближайшее зарубежье. Открываются рейсы на ежедневные регулярные рейсы в Баку и Ереван (с вылетом с 21 и 22 марта соответственно).

Осуществляться полеты будут на отечественных самолетах Sukhoi SuperJet 100, говорится в сообщении компании.

Напомним, вылетать за границу на иностранных самолетах отечественные перевозчики не рискуют: там лизинговые машины могут быть арестованы. Кроме того, Европа, США, Канада, Япония и ряд других стран закрыли для российских перевозчиков свое небо.

Теги: аэрофлот, суперджет, ереван, баку



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