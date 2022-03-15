15 Марта 2022
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Происшествия Челябинская область
Следственный комитет, автомобиль (2012) | Фото:izvestia.ru

У чиновника администрации Златоуста проводятся следственные действия

По месту жительства заместителя начальника управления ЖКХ администрации Златоуста Владимира Горбунова проводятся следственно-оперативные действия.

В пресс-службе регионального УФСБ по Челябинской области Накануне.RU сообщили, что оперативно-следственные действия проводятся совместно с сотрудниками регионального СК.

Ранее в управлении ЖКХ администрации Златоуста проводились следственные действия. "В управлении ЖКХ правоохранительные органы работали. Мы со своей стороны всякое содействие им оказываем. Мы заинтересованы в том, чтобы обеспечивалась законность деятельности всех структурных подразделений", - сообщали в пресс-службе городской мэрии.

Теги: администрация Златоуста, Владимир Горбунов, обыск,



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