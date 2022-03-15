15 Марта 2022
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Политика За рубежом Украина
Матеуш Моравецкий (2017) | Фото: 112.ua

Премьер-министры Польши, Чехии и Словении посетят Киев

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, его заместитель Ярослав Качиньский, премьер-министр Чехии Петр Фиала и премьер-министр Словении Янез Янша сегодня посетят Киев в качестве представителей Европейского совета и встретятся с президентом и премьер министром Украины, об этом говорится в коммюнике канцелярии польского правительства.  

Сообщается, что поездка была согласована главой Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Целью визита является подтверждение безоговорочной поддержки всем Европейским союзом суверенитета и независимости Украины, а также представление широкого пакета поддержки украинскому государству и обществу", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что о визите делегации проинформированы международные организации, в том числе ООН.

Теги: киев, переговоры, европейский совет



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