В Новосибирской области региональные власти определили четыре приоритета по поддержке экономики региона

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обратился к главам муниципалитетов с призывом всесторонне поддержать руководство Российской Федерации в нынешней ситуации.

"Ситуация сегодня непростая, мы видим проблемы, но все они будут успешно решены. Когда всё завершится, мы своих не бросим и поможем восстановить пострадавшую украинскую экономику и всю инфраструктуру. Сегодня президенту России Владимиру Путину требуется наша поддержка. Наши враги хорошо знают историю и прекрасно понимают, что военной силой извне Россию победить невозможно – можно только «разодрать» её изнутри. Поэтому, коллеги, просьба осознать и донести до всех, что наш с вами фронт – здесь. Россия всегда держалась на регионах, в том числе на сибирских – и в этот раз мы должны обеспечить защиту нашей страны", - сказал Андрей Травников на заседании президиума Совета муниципальных образований региона.

"Мы – не идеалисты, а потому понимаем, что беспрецедентные санкции негативно повлияют на нашу с вами жизнь. Задача – преодолеть их с минимальными последствиями и максимально быстро вернуться к нашим планам по развитию. У Новосибирской области после того, как мы всё это переживём, появятся дополнительные возможности, потому что однозначно экономический крен с Запада перейдёт на восточное направление. Основными нашими партнёрами будут страны Центральной и Средней Азии, Китай, Индия, страны Юго-Восточной Азии, и благодаря географическому положению у Новосибирской области появляются новые возможности развития", - подчеркнул губернатор.

Что касается тактических решений, приоритетов, которые правительство Новосибирской области определило на данный момент, то их четыре. Это: стабилизация цен на потребительском рынке и на рынке стройматериалов – мы действительно смогли сбить спекулятивные попытки задрать цены; обеспечение посевной кампании 2022 года техникой, минеральными удобрениями и всем необходимым, выполнение плана посевной в полном объёме; обеспечение работы предприятий – как системообразующих, так и попавших под удар западных решений, работа с нашими экспортёрами и крупными промышленными предприятиями, зависящими от импортных комплектующих; тактическая работа с бюджетными инвестициями и частными крупными инвестпроектами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.

На заседании констатировали, что в сложившейся ситуации очевидно пострадают бюджеты всех уровней – от федерального до муниципального. В этой ситуации потребуется бюджетный манёвр. Задача – по максимуму завершить то, что уже сегодня в заделе, а то, что пока не начато, не отторговано – пока поставить на паузу, как это было в пандемийном 2020-м году. На данный момент в регионе заморозили расходование лимитов.

"Паниковать в сегодняшней ситуации нельзя – это будет вода на мельницу наших врагов. Мы должны обеспечить уверенность нашей страны через уверенность жителей Новосибирской области", – отметил Андрей Травников.

Андрей Шимкив - председатель Законодательного Собрания Новосибирской области, который также участвовал в работе президиума, сказал, что любой кризис – это новые возможности, но необходимо усилить бдительность.

Также вВ рамках заседания о мерах по обеспечению устойчивого функционирования экономики Новосибирской области с профильными докладами выступили: министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко, заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко и начальник контрольного управления Новосибирской области Светлана Шарпф.

Напомним. По решению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в регионе создан оперативный штаб по обеспечению по обеспечению устойчивости экономики Новосибирской области. В рамках деятельности штаба осуществляется выработка региональных мер поддержки отдельных предприятий и отраслей экономики, проводится оценка федеральных мер поддержки для максимального их использования в нашем регионе. Для решения данных задач руководителями органов исполнительной власти – членами оперативного штаба проводятся встречи с представителями отраслевых предприятий региона.