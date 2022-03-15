"Уральским авиалиниям" перекрыли авиасообщение с Европой

Авиарегулятор Евросоюза European Union Aviation Safety Agency (EASA) забрал у российских авиакомпаний сертификаты летной годности, сообщает РБК со ссылкой на заявление регулятора. В числе компаний, вынужденных временно воздержаться от рейсов в Европу числятся и "Уральские авиалинии".

Срок снятия ограничений пока не определен. Соответствующий документ будет передан перевозчикам органом гражданской авиации страны, в которой и зарегистрированы самолеты компании. Восстановлением сертификатов также занимается EASA.

Среди других компаний, попавших под ограничения: "Аэрофлот", S7, "Волга-Днепр", "Газпром-Авиа", "Россия", Utair, "Победа", Red Wings, IFly, Nord Wind, "Якутия", "Ямал", "Алроса", "Авиастар-ТУ", ОАО "Государственная компания 224 летный авиаотряд", корпорация "Иркут", компании "Туполев" и "Бериев", а также учебные центры, сервисные компании и авиация МЧС.

Напомним, что "Уральские авиалинии" приняли решение о приостановке рейсов в Казахстан вплоть до 30 апреля текущего года. Сегодня же в Екатеринбурге на несколько часов задержали вылет самолета в Таджикистан.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании продолжили полеты на самолетах, зарегистрированных на Бермудских островах. При этом власти Бермуд приостановили действие сертификатов летной годности для бортов, находящихся в России.