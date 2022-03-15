СК выясняет все обстоятельства гибели огнеборца при тушении пожара в Первоуральске

Следственный комитет начал проверку по факту гибели сотрудника МЧС в ходе тушения пожара в Первоуральске.

Напомним, пожар, о котором идет речь, произошел минувшей ночью на улице Трубников: на площади в 350 квадратных метров сгорел автомобиль Volkswagen Polo, также огнем были повреждены перекрытие, стены и имущество в здании автосервиса. В тушении задействовали шесть единиц техники и 18 человек личного состава. Один из огнеборцев – Николай Шамарин – погиб. Мужчина был командиром отделения отдельного поста 47 пожарно-спасательной части 10 пожарно-спасательного отряда.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, сейчас по факту гибели сотрудника МЧС при тушении пожара проводится проверка.

"Все обстоятельства трагедии выясняются. Проведен смотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев. По итогам проверки Следственным комитетом будет принято процессуальное решение", - отметили в ведомстве.

Как сообщил глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых, произошедшее не носит криминальный характер.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким нашего коллеги", - отметил полковник Горелых.