СК выясняет все обстоятельства гибели огнеборца при тушении пожара в Первоуральске

15 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Минобороны РФ: "Украина готовила наступление"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Пожар в Первоуральске на ул. Трубников (2022) | Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

СК выясняет все обстоятельства гибели огнеборца при тушении пожара в Первоуральске

Следственный комитет начал проверку по факту гибели сотрудника МЧС в ходе тушения пожара в Первоуральске.
Читайте также:

Напомним, пожар, о котором идет речь, произошел минувшей ночью на улице Трубников: на площади в 350 квадратных метров сгорел автомобиль Volkswagen Polo, также огнем были повреждены перекрытие, стены и имущество в здании автосервиса. В тушении задействовали шесть единиц техники и 18 человек личного состава. Один из огнеборцев – Николай Шамарин – погиб. Мужчина был командиром отделения отдельного поста 47 пожарно-спасательной части 10 пожарно-спасательного отряда.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, сейчас по факту гибели сотрудника МЧС при тушении пожара проводится проверка.

"Все обстоятельства трагедии выясняются. Проведен смотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев. По итогам проверки Следственным комитетом будет принято процессуальное решение", - отметили в ведомстве.

Как сообщил глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых, произошедшее не носит криминальный характер.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким нашего коллеги", - отметил полковник Горелых.

Теги: пожарный, Первоуральск, проверка, СК



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.03.2022 07:45 Мск При тушении пожара в Первоуральске погиб командир отделения пожарно-спасательной части


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети