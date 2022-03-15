15 Марта 2022
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Минобороны РФ: "Украина готовила наступление"

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пуск ракеты, спецоперация, армия, z, оружие (2022) | Фото: Минобороны РФ / ТАСС

СМИ: США советуют ВСУ уходить из Донбасса

Разведка США рекомендует Генштабу ВСУ отводить войска из Донбасса, чтобы они не повторили судьбу Мариуполя. Об этом пишет украинский телеграм-канал "Резидент".

На днях сообщалось, что Генштаб ВСУ готовит план, как не допустить окружение своих войск в Донбассе. Для этого в Днепропетровской области планировалось создать ударную группу. Но в США сочли план очень рискованным и даже отчаянными. США советуют киевскому режиму создавать города-крепости по примеру Харькова, чтобы сопротивление было максимально долгим, а разрушений и жертв как можно больше.

Также Генштаб ВСУ передал в офис президента, что в окружение в Донбассе могут попасть порядка 70 тыс. человек. Но на Банковой уверены, что они измотают Россию и добьются выгодных для себя условий на переговорах, поэтому намеренно затягивают переговоры.

Теги: украина, донбасс, всу



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