В Киеве вводят комендантский час, выход на улицу - по спецпропуску

В Киеве с 20.00 15 марта до 7.00 17 марта вводят комендантский час, сообщил в своём Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко.

"Сегодня – сложный и опасный момент. По решению военного командования, с сегодняшнего дня – с 20.00 15 марта – в Киеве вводится комендантский час. Запрет передвижения по городу без специальных пропусков. Выходить можно только, чтобы дойти до укрытия. Комендантский час будет действовать до 7.00 17 марта. Поэтому прошу всех киевлян подготовиться к тому, что двое суток придется быть дома или, по сигналу тревоги, в укрытии", - написал Кличко.

Подобную меру уже вводили в конце февраля.

"Для более эффективной обороны столицы и безопасности её жителей с сегодняшнего дня, 26 февраля 2022 г., комендантский час будет действовать с 17.00 до 8.00. Такое время комендантского часа вводится до утра 28 февраля", - написал тогда в своём Telegram Кличко.

По словам Кличко, "все гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага". Ранее комендантский час действовал в украинской столице с 22.00 до 7.00.