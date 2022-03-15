15 Марта 2022
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

Двух тюменцев будут судить за дискредитацию российской армии

В Тюмени полицейские составили два административных материала по фактам дискредитации Вооруженных Сил РФ, сообщает "МВД Медиа".

Сообщается, что правоохранители выявили двух местных жителей, которые публично дискредитировали российскую армию.

"Полицейские незамедлительно пресекли противоправные действия и составили в отношении нарушителей протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности", - говорится в сообщении.

Материалы направлены в суд.

Теги: российская армия, дискредитация, административные материалы



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