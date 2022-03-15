Гендиректором российского "Яндекса" назначен Тигран Худавердян

Тигран Худавердян получил пост генерального директора "Яндекса" в России. Он будет совмещать новую должность с должностью управляющего директора всей группы компаний, сообщает пресс-служба организации.

Занимавшая с декабря 2017 г. должность гендиректора российского "Яндекса" Елена Бунина останется в компании и продолжит быть её HR-директором. Также она сосредоточится на развитии образовательных проектов.

Худавердян является управляющим директором ГК "Яндекс" с 2019 г. Генеральным директором группы остаётся Аркадий Волож.