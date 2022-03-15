15 Марта 2022
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Общество Челябинская область
Полигон ТБО в Полетаево, мусоровоз (2020) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области УФАС потребовало от регоператора ТКО прекратить злоупотребление доминирующим положением

Регоператора по обращению с ТКО на территории Кыштымского кластера "Спецсервис" признали нарушившим антимонопольное законодательство, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФАС.

В 2021 году компания без проведения торгов заключило договоры на услуги по сбору и транспортированию ТКО с несколькими хозяйствующими субъектами. Это привело к необоснованному ограничению круга потенциальных участников.

Договоры были заключены по Каслинскому и Аргаяшскому районам, Озерскому, Кыштымскому и Снежинскому округам.

Регоператору предписано прекратить злоупотребление доминирующим положением.

Теги: Спецсервис, ТКО, регоператор, УФАС,



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