Зеленский ввел уголовную ответственность за сотрудничество с Россией

Первый замглавы спикера Рады Александр Корниенко заявил, что президент Владимир Зеленский подписал закон, устанавливающий уголовную ответственность за "коллаборационизм", то есть сотрудничество с Россией. Людям грозит до 15 лет тюрьмы.

Корниенко добавил, что около 20 депутатов Рады покинули Украину после начала российской спецоперации и должны быть осуждены по этому закону на максимальный срок.

Закон направлен на предотвращение договоренностей местных властей с российскими войсками об эвакуации мирных жителей, неучастии в боевых действиях и т.п. Тех, кто уберег свои города от жертв и разрушений, обвиняют в "госизмене".