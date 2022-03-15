15 Марта 2022
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Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский (2022) | Фото: t.me/Novoeizdanie / telegram-канал &quot;Новое Издание&quot;

Зеленский ввел уголовную ответственность за сотрудничество с Россией

Первый замглавы спикера Рады Александр Корниенко заявил, что президент Владимир Зеленский подписал закон, устанавливающий уголовную ответственность за "коллаборационизм", то есть сотрудничество с Россией. Людям грозит до 15 лет тюрьмы.

Корниенко добавил, что около 20 депутатов Рады покинули Украину после начала российской спецоперации и должны быть осуждены по этому закону на максимальный срок.

Закон направлен на предотвращение договоренностей местных властей с российскими войсками об эвакуации мирных жителей, неучастии в боевых действиях и т.п. Тех, кто уберег свои города от жертв и разрушений, обвиняют в "госизмене".

Теги: владимир, зеленский



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