Поклонская выступила против доносов и борьбы с "инакомыслием"

Экс-прокурор Крыма, а ныне – замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская высказалась против призывов доносить на граждан, выражающих "иное мнение". Так она прокомментировала инициативы крымской организации "Народное ополчение".

В своем Telegram-канале Поклонская пишет, что "Народное ополчение" не должно подменять собой правоохранительные структуры государственной власти.

"В такой сложной обстановке, как сейчас, разворачивать деятельность по борьбе с "инакомыслием" — значит погружать людей в ещё больший страх и ненависть друг к другу, - пишет Поклонская. - Времена доносов за "антисоветские разговоры и пропаганду" давно прошли, и лично я против возврата в тёмное прошлое. Поэтому размещать объявления о необходимости сообщать дежурному Народного ополчения о каких-либо фактах выражения того или иного мнения людьми (что может кем-то расцениваться как антиконституционная деятельность) является недопустимым и несёт угрозу правопорядку, нагнетая истерию!".

"Напомню, что давать оценку законности тех или иных действий в строгом соответствии с законодательством могут исключительно правоохранительные, следственные, судебные и надзорные органы государственной власти. Ни к одному из них Народное ополчение не относится. Призывы о доносах ничего общего со здравым смыслом не имеют и могут привести к печальным последствиям, поскольку являются незаконными", - предупредила экс-прокурор.