В мэрии Екатеринбурга не подтвердили отмену оплаты проезда банковскими картами

Информация об отмене оплаты проезда в транспорте Екатеринбурга банковскими картами не соответствует действительности. Об этом заявили в городской администрации.

Ранее местные СМИ сообщили, что в некоторых маршрутках якобы перестали принимать оплату проезда банковскими картами – расплатиться за проезд можно было только наличными или "Е-картой". Утверждалось, что если при себе не оказалось ни того, ни другого, то кондуктор просит выйти из маршрутки.

В ситуацию даже вмешался депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских, который назвал происходящее "провоцированием паники".

"Действия компании (перевозчика, - прим. ред.) я расцениваю как вредительство, пособничество к ухудшению экономической ситуации. Попрошу все возможные структуры инициировать проверки", - написал он у себя в соцсетях.

Однако в мэрии Екатеринбурга заявили, что данная информация не соответствует действительности.

"Карты продолжают приниматься всеми транспортными компаниями города. Единичные случаи несрабатывания терминалов кондукторов являются техническими сбоями, которые оперативно устраняются оператором безналичной оплаты", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации.

Напомним, ранее в мэрии признавались, что хотят поднять штрафы для безбилетников.