15 Марта 2022
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Рабочие завода &quot;Уральские локомотивы&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

Минтруд анонсировал меры поддержки россиян, чьи работодатели "перестраивают работу"

Министерство труда и соцзащиты России анонсировало меры поддержки для россиян, чьи работодатели "перестраивают работу".

"Уже до конца недели мы рассчитываем принять первый пакет мер в сфере занятости, направленный в первую очередь на сохранение занятости граждан и поддержку тех компаний, которые перестраивают работу", – рассказал глава Минтруда Антон Котяков. 

Также в ведомстве напомнили о гарантиях, которые должны предоставлять работодатели, приостановившие деятельность предприятий.

По Трудовому кодексу работникам положены выплаты даже после объявления простоя. Так, если компания не может продолжать работу в полном объеме по объективным причинам – проблемы с поставкой товаров, отсутствие комплектующих, – на время простоя работник получает две трети оклада; если простой объявлен по воле работодателя, он обязан обеспечить работнику на это время две трети средней зарплаты.

Теги: трудовой кодекс, выплаты, простой



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