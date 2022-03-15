Мэру Алапаевска, добровольцем отправиться на Донбасс, пришел ответ от военных

Глава Алапаевска Сайгид Билалов получил ответ от военного комиссариата на просьбу принять его и сыновей в ряды добровольцев для спецоперации на территории ДНР и ЛНР. Об этом мэр написал у себя в социальных сетях.

"На днях я и мои сыновья получили ответ из Алапаевского военного комиссариата, в котором говорится о том, что нам сообщат при поступлении распоряжений о призыве добровольцев для участия в спецоперации. Хочу подчеркнуть, что принятое нами решение - это обдуманный и взвешенный шаг. Основательно и глубоко с раннего детства мне привили уважение к старшим, верность близким, друзьям и что истинным долгом мужчины является защита своей Родины и семьи", - написал Билалов.

Мэр также порассуждал о создании в каждом военкомате мобилизованного резерва, с которым проводили бы спецобучение, а при необходимости направляли на место дислокации. При этом Билалов подчеркнул, что это не является созданием добровольческих "хаотичных отрядов, готовых отправиться на спецоперацию", а подготовкой экипированного и оснащенного всем необходимым резерва, подчиняющегося распоряжениям Верховного Главнокомандующего. По словам градоначальника, именно подобные действия гораздо лучше показали бы отношение граждан к стране, нежели жалобы и "красноречиво льющаяся на просторах интернета грязь" от "диванных критиков", не способных озвучить конкретные предложения.

"На мой взгляд, именно это, а не письма, жалобы и желчные комментарии диванных героев, сегодня как нельзя лучше покажет отношение к малой родине и в целом стране. Убежден, что в нашем маленьком городе есть тысячи и тысячи мужчин, готовых откликнуться и пополнить мобилизационный резерв. У нас есть депутаты, которые тоже могли бы показать достойный пример и проявить истинный патриотизм. Сегодня каждый может критиковать, но не каждый способен проявить мужество", - заявил Билалов.

Напомним, что мэр Алапаевска заявил о намерении присоединиться к спецоперации на территории ДНР и ЛНР еще в начале марта. Вместе с ним вызвались и его сыновья. Сам Билалов с 1986 по 1988 год прошел службу на Военно-морском флоте. Старший сын в 2009-10 годы служил в 47 гвардейском десантно-штурмовом полку, а средний в свои 18 лет сейчас является призывником и учится в техникуме. Билалов пообещал, что его семья обязуется ответственно выполнять все поставленные боевые задачи.