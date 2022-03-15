15 Марта 2022
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Политика В бывшем СССР ДНР и ЛНР
ДНР, Донецк, мобилизация (2022) | Фото: Накануне.RU

Силы ДНР прорвали фронт к северу от Донецка

Войска ДНР прорвали фронт к северу от Донецка и взяли под контроль населенный пункт Пантелеймоновка, выйдя на рубеж Верхнеторецкое - Новоселовка Вторая, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Пантелеймоновка расположена к северу от Ясиноватой, на трассе Ясиноватая - Горловка, которая вчера была снова перекрыта из-за боевых действий. Третий день во всем Донецке слышна мощная канонада на северном направлении, периодически летают российские истребители.

Военный эксперт Юрий Подоляка считает это ключевым событием в ходе спецоперации в Донбассе.

"То, что творилось в районе Авдеевки, трудно описать. Местные жители говорят, что такого огненного ада они не видели никогда. Работа российской авиации и артиллерии была всеподавляющей. И уже утром был результат", - рассказал он в своем новом обзоре.

Он назвал прорыв феноменальным, так как там было несколько линий обороны ВСУ. Всего за 10 часов прорыв составил до 8 километров.

Также вчера к юго-западу от Донецка произошло продвижение сил ДНР, которое имеет важное психологическое значение. Установлен контроль над первыми пятью населенными пунктами Марьинского района: Водяное, Степное, Сладкое, Тарамчук и Славное. До Марьинки, из которой долгие годы обстреливался Донецк, остается около 10 километров.

Теги: ДНР



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