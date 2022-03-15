15 Марта 2022
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злая собака (2013) | Фото:

В Нижневартовске мужчина попал в реанимацию после нападения бездомных собак

В Нижневартовске мужчина попал в реанимацию после нападения бездомных собак. Об этом сообщает телеканал N1.

Никаких подробностей о нападении не раскрывается. В группе телеканала в социальной сети "ВКонтакте" опубликовали фотографию с места происшествия. На снимке можно увидеть следы крови на снегу и куски разорванной одежды.

Некоторые интернет-пользователи усомнились в том, что нападение было совершено собаками.

Получить оперативный комментарий от экстренных служб не удалось. На звонок корреспондента Накануне.RU никто не ответил.

Напомним, города страны наводнили стаи бродячих собак. Сообщения приходят со всей России — где-то фиксируют просто агрессивное поведение, а где-то уже случились вопиющие случаи — в Забайкалье был растерзан ребенок.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя трагедию в Забайкалье, где семилетнюю девочку насмерть загрызли бездомные собаки, заявил о необходимости ввести ответственность для чиновников, отвечающих за ситуацию с бездомными животными на местах.

В своем telegram-канале депутат подчеркнул, что проблемой бездомных животных никто системно не занимается до тех пор, пока не случится трагедия. Нет региональных программ по строительству приютов для животных, их стерилизации, грантов для поддержки зоозащитников, которые занимаются этой проблемой более эффективно, чем муниципальные предприятия.

Володин заявил, что необходимо разработать меры поддержки гражданских инициатив со стороны региональных и местных бюджетов.

Теги: бездомные собаки, нападение, смерть



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