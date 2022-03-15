Суд до 11 мая арестовал убийцу продавца иномарки в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле арестован молодой человек, обвиняемый в убийстве продавца иномарки.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось 11 марта: в тот день житель города отправился на сделку по продаже автомобиля марки Volvo-XC70 и бесследно пропал. Следователями СКР было возбуждено уголовное дело. Вскоре удалось задержать подозреваемого в причастности к исчезновению мужчины: им оказался официально неработающий и ранее не судимый местный житель. На допросе он во всем сознался.

Задержанный рассказал, что днем 11 марта, находясь в машине потерпевшего, он произвел несколько выстрелов из травматического пистолета ему в голову. После этого на автомобиле погибшего он перевез его тело за город, а само авто намеревался продать. Впоследствии тело, прикопанное снегом, было найдено за городом в лесополосе – уже после задержания убийца сам указал правоохранителям это место.

Суд заключил его под стражу до 11 мая. Сейчас следователи устанавливают точную причину убийства. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс необходимых экспертиз.

А вот как эту криминальную историю прокомментировал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"С заявлением о пропаже мужчины, работавшего инженером в одном из нижнетагильских акционерных обществ, в 4 часа утра 12 марта в дежурную часть отдела полиции №16 обратилась его супруга. В тот роковой день мужчина взял отгул на работе и около полудня убыл для решения вопроса со сделкой, а вскоре перестал отвечать на телефонные звонки. На следующий день после убийства сотрудники полиции в ходе поисковых мероприятий иномарку погибшего обнаружили на улице Крылова в Невьянске. Для того чтобы раскрыть это преступление по "горячим следам", начальник регионального ГУ МВД генерал Мешков поручил руководителю нижнетагильского гарнизона ОВД полковнику Абдулкадырову создать усиленную следственно-оперативную группу, а также направил к месту найденного автомобиля криминалистическую лабораторию, чтобы ни один вещдок не ушел из поля зрения экспертов", - рассказал полковник Горелых.

По его данным, менее суток понадобилось оперуполномоченным, чтобы вычислить и задержать подозреваемого. В спецоперации принимали участие сотрудники уголовного розыска Невьянска, Нижнего Тагила и ГУ МВД по Свердловской области. А силовую поддержку сыщикам оказывали бойцы ОМОН Росгвардии.

"Свою жертву фигурант нашел через приложение на специализированном широко известном автомобильном сайте, на котором было дано объявление о продаже Volvo более чем за 2 миллиона 300 тысяч рублей. Предполагаемый душегуб созвонился с продавцом и договорился о встрече возле кинотеатра "Родина" в Нижнем Тагиле. В качестве орудия преступления фигурант использовал пистолет "Гроза-021", который значился в федеральном розыске с ноября 2015 года в качестве похищенного в Тюмени. Представители МВД в ходе личного досмотра подозреваемого нашли и изъяли у него сам "ствол", а также 18 патронов к нему. Вероятно, любитель дармовых машин даже не думал, что на его след так быстро выйдут полицейские, поэтому от главных вещдоков не избавился. Сомнений нет, что убийство тагильчанина не останется безнаказанным. Если суд подтвердит вину подозреваемого, то он наверняка надолго отправится бесплатно заготавливать дрова в доход государства", - добавил Валерий Горелых.