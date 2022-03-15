На Южном Урале мальчик поджег себя, играя со спичками

В Копейске восьмилетний мальчик поджег на себе одежду, играя с керосином и спичками, сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошел вечером 14 марта. Ребенок выбежал на лестничную площадку, где стал просить о помощи. Сосед накрыл мальчика одеялом и потушил огонь. Школьник госпитализирован в больницу с ожогами.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия. По предварительным данным, родителей мальчика в квартире не было.