В центре Екатеринбурга приступили к уборке обломков лавки купца Ваганова

Сегодня утром на Радищева, 6, где располагается здание лавки усадьбы купца Вагонова, приехал экскаватор, сообщает читатель Накануне.RU. Однако сносить здание никто не собирается. По словам рабочих, техника необходима для уборки руин и проверки глубины фундамента для дальнейшей реконструкции.

Напомним, часть старинной усадьбы в центре Екатеринбурга обрушилась в сентябре прошлого года. Дом является объектом культурного наследия. Его построили в 1911 году, в последние годы фасад кирпичной части здания подпирали балками. Позднее в общественной организации по защите культурного наследия "Уральский хронотоп" назвали причины обрушения.

После этого свердловские промышленники предложили создать нормы, позволяющие сохранять здания-памятники. По мнению генерального директора компании "Атомстройкомплекс", заслуженного строителя России Валерия Ананьева, в этой ситуации "нужны правила игры, понятные всем".