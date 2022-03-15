15 Марта 2022
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Общество В России
доллары, деньги, заначка (2016) | Фото:mtdata.ru

Для россиян, подпольно торгующих долларами, могут ужесточить наказание - сенатор

Член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди не собирается мириться с тем, что в стране появился теневой валютный рынок на фоне кризиса, падения курса рубля и ограничений властей по операциям с валютой.

"Очевидно, что незаконные валютные операции причиняют ущерб государству, и с этим мы мириться не будем. Что касается ужесточения ответственности за незаконные валютные операции, думаю, этот вопрос может встать в ближайшее время. Рассматривать вопрос ужесточения наказания по статье 171 УК РФ необходимо будет исходя из того, насколько максимально негативно будет развиваться распространение незаконной предпринимательской деятельности, связанной с продажей валюты лицами, не имеющими на это лицензии", - цитирует Ковитиди РИА Новости.

Ольга Ковитиди по итогам 2020 года задекларировала доход в 5,4 млн руб. Это меньше, чем годом ранее — тогда сенатор заработала почти 6,6 млн руб. Супруг сенатора в 2020 году заработал 746 118,82 руб. При этом в 2019 году доход супруга Ковитиди составил 28 млн руб., а в 2018 году — 45,2 млн руб. Доход несовершеннолетнего ребенка супругов составил 27 515,61 руб. В собственности сенатора пять квартир, все на территории России. Своего транспорта семья не имеет.

Теги: валюта, ольга ковитиди, ужесточение, наказание



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