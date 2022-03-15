15 Марта 2022
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Следственный комитет РФ (2012) | Фото:Накануне.RU

СКР начал проверку действий девушки, ворвавшейся в эфир "Первого канала" с антиармейским плакатом

СКР начал доследственную проверку в отношении Марины Овсянниковой, которая ворвалась во время прямого эфира в студию программы "Время" на "Первом канале" с антиармейским плакатом.

"В отношении Овсянниковой проводится доследственная проверка на наличие в её действиях состава преступления по ст. 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ")", - сказал ТАСС источник в правоохранительных органах, уточнив, что административное дело в её отношении возбуждать не стали, материалы переданы в Следственный комитет.

Напомним, "Первый канал" проводит служебную проверку после инцидента с посторонней в эфире, которая оказалась в кадре во время прямого эфира программы "Время".

"В прямом эфире программы "Время" действительно случился инцидент с посторонней в кадре, ведётся служебная проверка", - следует из сообщения пресс-службы телевизионного канала.

Судя по видео эфира новостной программы, которое появилось в Сети, в кадр с ведущей программы Екатериной Андреевой выбежала девушка с плакатом с пацифистскими лозунгами. Как сообщает Telegra-канал "Mash", инцидент устроила редактор отдела городов "Первого канала" Марина Овсянникова. На её плакате, в частности, была надпись "Здесь вам врут".

Теги: Телевидение, Первый канал, Екатерина Андреева



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Ранее 15.03.2022 00:16 Мск В эфир программы "Время" ворвалась девушка с антиармейским плакатом


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