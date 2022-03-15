15 Марта 2022
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Общество Челябинская область
Магазин (2020) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске УФАС выдало предостережение за высказывания о росте цен

Председателю комитета по агропромышленной политике регионального отделения "Опоры России" Евгению Фомину выдано предостережение УФАС из-за заявления о возможном росте цен на продукты питания на территории Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Ведомство указало, что подобные заявления могут быть восприняты хозяйствующими субъектами как руководство к действию, что может привести к необоснованному росту цен на продукты питания.

В УФАС подчеркнули, что в случае необоснованного повышения цен, будут незамедлительно приняты меры реагирования.

Теги: УФАС, предостережение, цены, продукты,



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