В Челябинске УФАС выдало предостережение за высказывания о росте цен

Председателю комитета по агропромышленной политике регионального отделения "Опоры России" Евгению Фомину выдано предостережение УФАС из-за заявления о возможном росте цен на продукты питания на территории Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Ведомство указало, что подобные заявления могут быть восприняты хозяйствующими субъектами как руководство к действию, что может привести к необоснованному росту цен на продукты питания.

В УФАС подчеркнули, что в случае необоснованного повышения цен, будут незамедлительно приняты меры реагирования.