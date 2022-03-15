15 Марта 2022
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Экономика Приволжский ФО Пермский край
Коллаж, экономика, калькулятор, график, деньги (2021) | Фото: Накануне.RU

Власти Пермского края предлагают снизить для бизнеса налоги в условиях санкций

Власти Пермского края предлагают снизить для бизнеса налоги в условиях санкций. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в краевой парламент, сообщили Накануне.RU в пресс-службе заксобрания.

Внесенный законопроект предлагает снизить налоговую ставку по упрощенной системе налогообложения до 1% по "доходам" и до 5% по "доходы-расходы". Сейчас для бизнеса, выбравшего упрощенную систему налогообложения (УСН) действуют ставки 6% по "доходам" и 15% по "доходам-расходам".

Налоговые послабления будут доступны для бизнеса, включенного в перечень пострадавших отраслей. Рассчитывать на льготу могут 24 вида деятельности. К ним относятся производители компьютеров и электронного оборудования, предприниматели, занимающиеся торговлей и ремонтом автомобилей, розничной и оптовой торговлей непродовольственными товарами, представители гостиничного бизнеса, туристических агентств, детских лагерей, кинотеатров, организаторы выставок и конференций, а также бизнес в сфере IT по разработке программного обеспечения и обработке данных.

Рассмотреть законопроект планируют на ближайшем заседании. В случае принятия законопроекта указанные пониженные ставки УСН будут действовать с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года включительно.

Теги: налоги, бизнес, санкции



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