Власти Пермского края предлагают снизить для бизнеса налоги в условиях санкций

Власти Пермского края предлагают снизить для бизнеса налоги в условиях санкций. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в краевой парламент, сообщили Накануне.RU в пресс-службе заксобрания.

Внесенный законопроект предлагает снизить налоговую ставку по упрощенной системе налогообложения до 1% по "доходам" и до 5% по "доходы-расходы". Сейчас для бизнеса, выбравшего упрощенную систему налогообложения (УСН) действуют ставки 6% по "доходам" и 15% по "доходам-расходам".

Налоговые послабления будут доступны для бизнеса, включенного в перечень пострадавших отраслей. Рассчитывать на льготу могут 24 вида деятельности. К ним относятся производители компьютеров и электронного оборудования, предприниматели, занимающиеся торговлей и ремонтом автомобилей, розничной и оптовой торговлей непродовольственными товарами, представители гостиничного бизнеса, туристических агентств, детских лагерей, кинотеатров, организаторы выставок и конференций, а также бизнес в сфере IT по разработке программного обеспечения и обработке данных.

Рассмотреть законопроект планируют на ближайшем заседании. В случае принятия законопроекта указанные пониженные ставки УСН будут действовать с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года включительно.