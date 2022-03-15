15 Марта 2022
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Макдоналдс в Фан-Фане в Екатеринбурге (2022) | Фото: Накануне.RU

Уральские рестораторы считают, что заменить McDonald's в России невозможно

Уральские рестораторы прокомментировали ситуацию с закрытием точек McDonald's в России.

На прошлой неделе стало известно, что McDonald's закроет 850 точек общепита в РФ – это абсолютно все рестораны компании. Сообщалось, что мера носит временный характер, но никакие конкретные сроки не назывались. Предполагалось, что рестораны закроются уже с этого понедельника, 14 марта, однако в Екатеринбурге они продолжали работать.

Между тем, российские власти уже начали планировать, как заменить "Макдоналдсы". Как рассказал ресторатор Кирилл Шлаен (Большой грузинский, Агонь, Carbonara и другие) на сегодняшней пресс-конференции в уральской столице, пока не существует компании, которая могла бы заменить McDonald's.

"Даже из тех, которые работают с ней на одном рынке и в одних технологиях. "Макдоналдс" – это совершенно особая экосистема, которая ни на что не может быть заменена. Я надеюсь, что они просто временно приостановили деятельность и возобновят ее. Не могу сказать, что я там частый гость, но эта компания очень много дает всем рынкам присутствия в понимании того, как может строиться технология, как могут оптимизироваться процессы", - отметил Шлаен.

Макдоналдс в Фан-Фане в Екатеринбурге(2022)|Фото: Накануне.RU

Как считает генеральный директор федеральной сети "Сушкоф и Дель Песто" Михаил Кольцов, с приостановкой деятельности McDonald's в России могут возникнуть проблемы у агрегаторов. По его словам, доля "Макдоналдс" в выручке доставщиков еды была достаточно существенной.

"Может измениться экономика агрегаторов по отношению к тем ресторанам, которые остались с ними. Им свои расходы так или иначе надо покрывать. Никто не планировал и не бюджетировал такое развитие событий, как приостановка деятельности "Макдоналдс", - отметил он.

Как сообщало Накануне.RU, также сегодня уральские рестораторы рассказали о своей работе в новых экономических условиях. В частности, любителей роллов "Филадельфия" призвали готовиться к повышению цен из-за трудностей с поставками лосося.

Теги: McDonald's, рестораны, замена



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