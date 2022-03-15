15 Марта 2022
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Долгов, Царев, Апухтин (2015) | Фото:

Царев заявил, что находится под Киевом

Экс-депутат Рады и спикер парламента Новороссии Олег Царев заявил, что находится под Киевом, в Бородянке.

"Гуманитарная ситуация достаточно сложная, но мы работаем. И очень надеемся на помощь, одними местными силами восстановить нормальную жизнь, после того, что разрушили здесь отступающие украинские войска, будет непросто", - написал он в своем телеграм-канале.

Вчера он написал, что среди местного населения многие освобождению рады, многие боятся, а многие боятся, что русские уйдут, а старая власть останется и с ними расправятся за помощь русским. Он считает, что много времени было потеряно, и за восемь лет вырастили целое поколение на ненависти к России, а сторонников единства выбили и запугали. Но спецоперация все равно была необходима.

Напомним, Царева в западных СМИ называли будущим лидером переходного правительства.

Теги: олег царев, украина



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