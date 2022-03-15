Гордума приняла изменения в правила благоустройства Екатеринбурга

Городская дума Екатеринбурга приняла проект решения, который вносит ряд изменений в правила благоустройства города. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Алексей Вихарев.

Согласно нововведениям, в городе теперь вводится понятие "брошенного транспортного средства", что позволит значительно упростить работу с "автоподснежниками". Предъявляются и дополнительные требования по переустройству сетей инженерно-технического обеспечения за счет средств их собственников.

Муниципальный контроль и мониторинг благоустройства также расширяется. Изменения значительно ужесточили требования к содержанию строительных площадок. Более того, большое внимание будет уделено проведению земляных работ и восстановлению зеленых насаждений.

"На сегодняшней думе внесли серьезные изменения в правила благоустройства города. Надеюсь, что с этими изменениями благоустройство Екатеринбурга выйдет на новый уровень. В городе будет чище и комфортней", - заявил Вихарев.