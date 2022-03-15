ВС РФ взяли под полный контроль всю территорию Херсонской области Украины – Минобороны России

Российские военные взяли под полный контроль всю территорию Херсонской области Украины, сообщил на брифинге официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Он также сообщил о некоторых других событиях минувших суток.

Так, на военном аэродроме под Краматорском уничтожены 3 ангара с четырьмя украинскими штурмовиками Су-25 и шестью вертолётами.

Авиацией и средствами ПВО ВКС России сбито 16 воздушных целей: по одному самолету Су-24 и Су-25 военно-воздушных сил Украины, один вертолет Ми-8 и 13 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе 6 "Байрактар ТБ-2".

"Вчера вечером у населенного пункта Гута-Межигорская российские десантники захватили опорный пункт националистов и иностранных наемников, изъяты 10 американских комплексов Javelin и ряд других образцов западного вооружения, всё это передается силам ДНР и ЛНР", - сообщил представитель оборонного ведомства.