Сердар Бердымухамедов избран президентом Туркменистана

В Туркменистане – новый президент. С результатом в 72,97% голосов этот пост получил Сердар Бердымухамедов, сообщили Накануне.RU в избирательной комиссии страны.

Из 3 млн 460 тыс. 80 избирателей проголосовало 3 млн 362 тыс. 52 (97,17%). В выборах президента участвовали девять кандидатов. Заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Сердар Бердымухамедов получил 72,97% голосов.

Комиссия признала его избранным президентом Туркменистана. Он сменит на этом посту своего отца, Гурбангулы Бердымухамедова.