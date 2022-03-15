15 Марта 2022
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Венгрия, флаг (2018) | Фото: flickr.com/Neilhooting

Венгрия снова отказалась от поставок оружия Киеву

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что российский удар по полигону Яворовский во Львовской области лишний раз удерживает Будапешт от поставок оружия Киеву. Венгрия не будет отправлять на Украину ни войска, ни вооружение. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Надеюсь, теперь все понимают, что если бы мы не запретили прохождение партий оружия через Венгрию, то оно было бы сдано на венгерско-украинской границе, что создало бы угрозу атаки", - подчеркнул Сийярто.

28 февраля он заявил, что поставки оружия могут создать угрозу для проживающих в Закарпатье венгров, поскольку следующие через регион военные грузы являются потенциальным объектом атаки.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 7 марта издал указ о запрете поставлять оружие на Украину.

Теги: венгрия, украина, оружие



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