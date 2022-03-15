15 Марта 2022
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Политика В России За рубежом Украина
Антониу Гутерриш (2018) | Фото: Anadolu Agency

Генсек ООН заявил о риске мирового продовольственного кризиса

Из-за антироссийских санкций и спецоперации на территории Украины мировой рынок продовольствия под ударом, а цены на продукты, топливо и удобрения стремительно растут, что грозит катастрофой. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил генсек Антонио Гутерриш.

"На Россию и Украину приходится более половины мирового предложения подсолнечного масла, и 30% мирового производства пшеницы. Только Украина обеспечивает половину поставок для Всемирной продовольственной программы", – сказал Гутерриш.

Он также не преминул покритиковать использование ископаемого топлива, от которого зависит мир.

Теги: ООН, продовольствие, Антонио Гутерриш



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