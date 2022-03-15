В Челябинской области направят 800 млн рублей на поддержку бизнеса и промышленных предприятий

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер утвердил план первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития региона в условиях внешнего санкционного давления. На поддержку бизнеса и промышленных предприятий будет направлено порядка 800 млн рублей.

"В условиях масштабных внешних санкций необходимо со стороны государства запустить дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса, промышленных предприятий. Особенно тех, кто работает в сфере импортозамещения. На федеральном уровне такие решения приняты. На региональном уровне мы тоже определились с планом первоочередных действий", - подчеркнул глава региона.

Областное правительство двукратно увеличит объем поддержки по льготным микрозаймам для малых и средних предприятий. Они выдаются до 5 млн рублей по ставке 6,5% на срок до 3 лет. Вводятся новые льготные программы заимствований для малых и средних предприятий в сфере промышленности, которые занимаются импортозамещением. Власти запускают новую программу по компенсации процентной ставки на приобретение оборудования и пополнение оборотных средств под проекты импортозамещения для малого и среднего бизнеса. Также будет увеличен региональный гарантийный фонд, который помогает с банковскими гарантиями для малого и среднего бизнеса.

Предусмотрены меры поддержки и для промышленных предприятий. Дополнительную грантовую поддержку получат предприятия, реализующие НИОКР. Объем программы увеличат в два раза от запланированного. Также для них будет запущена новая программа субсидирования процентной ставки по кредитам и займам по инвестиционным договорам, связанным с импортозамещением.

"Необходимые документы подпишу в ближайшее время. Важно, чтобы меры начали работать как можно скорее, и бизнес смог ими воспользоваться", - отметил губернатор.

Ранее глава региона отмечал, что южноуральским предприятиям будет оказана помощь в переориентации для создания импортозаместительной продукции. Это необходимо, чтобы нивелировать влияние санкций и обеспечить бесперебойную работу предприятий и организаций, что позволит увеличить количество рабочих мест. В регионе был создан региональный центр импортозамещения, который возглавил заместитель губернатора Егор Ковальчук. В структуру вошли региональные минэкономразвития и минпром, центр "Мой бизнес", Фонд развития промышленности, Агентство международного сотрудничества.

Первый заместитель председателя комитета Законодательного собрания области по аграрной политике, гендиректор ООО "Чебаркульская птица" Дмитрий Пырсиков уверен, что все ключевые производства будут сохранены.

"Мы уже восемь лет живем в состоянии импортозамещения и многое научились делать сами. Еще когда объявили первые санкции, когда курс евро вырос в два раза, мы начали искать всевозможные способы оптимизации своих расходов. И "механику" мы точно сделаем в любом количестве. Проблема — с автоматикой и КИП. Но этим мы тоже будем заниматься. Сегодня на рынке происходит "пена", и большинство участников она пугает. Мы это переживем, обязательно найдем аналоги в России или у дружественных нам стран. Все ключевые производства будут сохранены, я в этом нисколько не сомневаюсь", - подчеркнул он.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров ранее отмечал, что активное импортозамещение – это самый реальный и надежный механизм устойчивой работы промышленного комплекса и региона, и страны в целом. "Самое главное – необходимо найти ресурсы и создать импортозамещающие технологии. На это необходимо время, но другого пути у нас все равно нет", - подчеркнул он.