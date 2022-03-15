15 Марта 2022
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суши роллы японская кухня (2017) | Фото: Накануне.RU

Уральских любителей роллов "Филадельфия" призвали готовиться к повышению цен

Уральские рестораторы, занимающиеся доставкой роллов, рассказали о трудностях, с которыми им пришлось столкнуться в последнее время.
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Как отметил на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге генеральный директор федеральной сети "Сушкоф и Дель Песто" Михаил Кольцов, у них все крутится вокруг рыбы.

"Если говорить про лосось, это ключевой продукт, а ролл "Филадельфия" – тот, по которому все оценивают доставку японской кухни. Лосось к нам в Екатеринбург поставляется из трех мест: это Фареры, Чили и Мурманск. До момента начала всей текущей ситуации Фареры и Чили были основными поставщиками, а Мурманск добирал какой-то небольшой объем. Сейчас Фареры и Чили закрыты, а Мурманск просто разрывают", - рассказал ресторатор.

По его словам, на мурманских фермах рыба даже не успевает вырастать.

"За этим тянется дефицит, спрос и подорожание. Если говорить про три наших основных ингредиента – лосось, тунец и угорь – там уже по всему идет подорожание. Угорь с января вырос в два раза, тунец – практически на 70%. По тунцу сейчас дефицит, его вообще практически нигде не найти. А лосось продолжает динамический рост от недели к неделе. Но мы не можем вывести из меню ролл "Филадельфия", не можем отказаться от лосося. Поэтому нам, так или иначе, придется повышать цены", - предупредил Михаил Кольцов, пообещав, что повышение для клиентов будет минимальным.

Напомним, также сегодня уральские рестораторы рассказали о своей работе в новых экономических условиях.

Теги: роллы, лосось, Филадельфия, цены



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