Соглашение между Россией и Украиной будет заключено не позднее мая – офис президента Украины

Россия и Украина могут заключить соглашение в течение одной или двух недель, в крайнем случаев – в мае, считает советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Могу сказать так - я думаю, что не позднее мая, начала мая мы, скорее всего, должны выйти на мирное соглашение, а может быть и гораздо быстрее. Посмотрим, я беру самый крайний срок. <...> или в ближайшее время договоримся - неделя, две или тогда уже до конца мая после еще одного раунда", - сказал он в интервью, опубликованном в YouTube на канале "Фейгин Live".

Накануне переговоры продолжились в онлайн-формате, пройдут они и сегодня, передает ТАСС. О достижении каких-то новых договоренностей на этой неделе не сообщалось.