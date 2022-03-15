На рекультивацию свалки в Магнитогорске будет выделено 2 млрд рублей

Магнитогорск получит из федерального бюджета 2 млрд рублей на рекультивацию свалки. Работы могут начаться уже в конце этого года и завершатся в 2024 году.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора, этот вопрос обсуждался на совещании под руководством министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова. Алексей Текслер внес предложение по ускорению проекта рекультивации магнитогорской свалки, а также предложил профинансировать их из федерального бюджета по проекту "Чистый воздух".

В этом году будет завершена подготовка проектно-сметной документации. После этого регион будет готов приступить к рекультивации. В 2023 году область планирует освоить 1,2 млн рублей, и еще 800 млн рублей в 2024 году.

Также глава региона рассказал, что о готовности мусоросортировочного комплекса и полигона в Магнитогорске. Мощности рассчитаны на обработку и захоронение всего объема ТКО Магнитогорского кластера. В настоящий момент материалы по объекту находятся на регистрации в Росприроднадзоре.