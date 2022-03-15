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Экономика В России
аэропорт Шереметьево, Аэрофлот, самолет (2019) | Фото: Накануне.RU

Из Росавиации уволен сотрудник, завивший об отказе Китая в поставках запчастей российским авиакомпаниям

Начальник управления поддержания лётной годности Росавиации Валерий Кудинов был уволен после того, как рассказал журналистам о процессе перевода российских самолетов в госреестр и отказе Китая поставлять авиазапчасти в РФ, пишет "Ъ". Решение может негативно сказаться на открытости коммуникаций и в итоге может снизить доверие пассажиров к безопасности полётов.

Напомним, Кудинов заявил журналистам, что Росавиация переводит 176 самолётов в российский реестр, из них 80 – самолёты "Аэрофлота". Правда, на самом деле ни один из бортов "Аэрофлота" пока в российский реестр не переведён, а лишь выделены номера. Также Кудинов упомянул, что в российский реестр переведены семь "Airbus A350", что намекает на то, что и их собираются оставить в России. При этом часть самолётов, по заявлению Росавиации, будет возвращена лизингодателям, но сколько и каких, не сообщается.

После этого Росавиация опровергла заявление Кудинова, сказав, что его слова "не соответствуют действительности". Там опровергли и данные Кудинова о числе и типах самолётов, зарегистрированных в российском реестре гражданских воздушных судов.

Один из собеседников "Ъ", знакомый с ситуацией, говорит о том, что "Валерий Кудинов мог ошибиться в цифрах, но опровержение Росавиации выглядит как отрицание секрета Полишинеля: перевод бортов в RA (росреестр) не был ни для кого в отрасли тайной". Он же предположил, что реакцию ведомства могли спровоцировать слова экс-чиновника об отказе поставщиков из Китая продавать комплектующие. Валерий Кудинов предполагал, что альтернативными каналами поставок могут быть Турция и Индия.

Теги: Валерий Кудинов, Росавиация



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Ранее 10.03.2022 12:06 Мск Китай отказал российским авиакомпаниям в поставках запчастей, - Росавиация


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