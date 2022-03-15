Жительницу Екатеринбурга хотят отправить на принудительное лечение за попытку убийства собственного ребенка

Прокуратура направила в суд материалы уголовного дела в отношении жительницы Екатеринбурга, обвиняемую в попытке убийства собственного ребенка. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, речь идет о применении принудительных мер медицинского характера.

Напомним, инцидент произошел 4 августа 2021 года в доме по ул. Авиационная. По версии следствия, женщина выпрыгнула из окна со своим ребенком на руках. Данные действия можно расценить как преступление, предусмотренное ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ, наказание за которое предусматривает вплоть до 15 лет лишения свободы. К счастью малолетний пострадавший был вовремя доставлен бригадой "скорой помощи" в больницу и сейчас его жизни ничего не угрожает. Мать ребенка также находилась в медучреждении из-за травм, полученных в результате падения с высоты.

Согласно заключению комиссии экспертов, девушка страдает хроническим психическим расстройством, в связи с чем в момент произошедшего не осознавала фактический характер и общественную опасность своих действий. Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в Чкаловский районный суд.