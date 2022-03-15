15 Марта 2022
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Военные сборы, чиновники, армия (2014) | Фото: Станислав Савин

В Восточном военном округе начались сборы резервистов – их учат стрелять из минометов

Восточный военный округ проводит плановые ежемесячные сборы с "гражданами, находящимися в мобилизационном людском резерве". Учения проходят на базе соединений и воинских частей.

"Практические тренировки с военнослужащими запаса, которые заключили контракт на пребывание в мобилизационном людском резерве, проходят с 15 по 17 марта, - говорится в сообщении Минобороны. - Резервисты продолжают осваивать курс общевойсковой подготовки. В этом месяце им предстоит выполнить стрельбы из стрелкового вооружения, изучить боевые возможности современного вооружения и боевой техники, получить основные навыки, которые будут необходимы для организации охраны и обороны объектов военного и государственного назначения".

У мартовских сборов, как отметили в оборонном ведомстве, есть отличительная особенность: в программу обучения введена стрельба из минометных комплексов. Также резервисты будут учиться управлять колесной и бронированной гусеничной техникой.

"Основной задачей боевой подготовки резервистов является восстановление знаний, умений и навыков, необходимых для успешного выполнения своих функциональных обязанностей в рамках пребывания в мобилизационном людском резерве", - добавили в пресс-службе Восточного военного округа.

Теги: сборы, резервисты, военный округ, минобороны, учения



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