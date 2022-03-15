Уральские рестораторы: Поставщики в панике и повышают цены

Уральские рестораторы рассказали о своей работе в новых экономических условиях.

Как заявил на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге генеральный директор федеральной сети "Сушкоф и Дель Песто" Михаил Кольцов, сейчас "поставщики в панике".

"Они не понимают, по какой цене им отгрузят завтра, а в какой момент им привезут то или иное сырье и не могут своевременно давать нам информацию. Были поставщики, которые начиная прямо с 24 февраля, когда ситуация обострилась, через полчаса написали нам письма о том, что повышают цены на 30%. Либо это была паническая история, либо они попытались заработать на этом. Сейчас мы для себя очень строго решили, что не принимаем никаких повышений цен от поставщиков без обоснования и открытия расходной части. Окей, если вы хотите поднять на 20%, то покажите нам, что ваша закупка или логистика подорожала на эту сумму", - отметил Кольцов.

По его словам, в 50% случаях поставщики отказываются писать такие официальные письма.

"Несколько не очень крупных поставщиков были пойманы на том, что они на этой истории хотели заработать. То есть еще ничего не произошло с точки зрения их себестоимости, но они уже решили перестраховаться", - добавил Михаил Кольцов.

Как рассказал ресторатор Кирилл Шлаен (Большой грузинский, Агонь, Carbonara и другие), в связи с тем, что поставщики поднимают цены, возможен пересмотр меню.

"Если мы получим шокирующее изменение курса и новая цена на импорт станет абсолютной реальностью, то думаю, что временно из меню ресторанов могут уйти некоторые блюда из супердорогих ингредиентов. Но это нормально. Ресторан – это не магазин, сюда люди приходят за вкусом, за атмосферой, настроением и любовью. Поэтому, если что-то дорогое станет нам недоступно, чтобы не шокировать этим гостей, мы просто это временно уберем, пока ситуация не успокоится", - отметил Шлаен.

Он вспомнил, что подобное уже было в 2008-2009 годах и в 2014 году.

"Я еще 98-й помню, поэтому это уже не новость", - добавил Кирилл Шлаен.

Напомним, ранее общественный омбудсмен МСП и совладелица сети ресторанов "Андерсон" Анастасия Татулова заявила, что в России нет импортозамещения.