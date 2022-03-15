15 Марта 2022
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Рамзан Кадыров (2022) | Фото: пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики / chechnya.gov.ru

Кадыров: Мариуполь в ближайшее время будет очищен от бандеровцев

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил в своем телеграм-канале, что Мариуполь "в ближайшее время будет полностью очищен от бандеровщины и шайтанов". Он ссылается на доклад "своего дорогого брата" депутата Госдумы Адама Делимханова, который находится в зоне боевых действий.
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Кадыров сообщил, что днем российские бойцы углубились в черту города на полтора километра. Нацистские формирования рассредоточились по заводу "Азовсталь". С наступлением ночи за их позициями начали вести наблюдение, с утра операция возобновилась.

Кадыров ранее написал, что нисколько не удивлен прибытию Адама Делимханова в Мариуполь.

"Сколько я его знаю, им движет необычайное рвение быть в гуще боевых действий, в местах, где так или иначе отстаиваются интересы России. Он неоднократно рисковал своей жизнью, защищая целостность нашей великой державы", - написал Кадыров.

В свою очередь, Делимханов выразил благодарность Кадырову за поддержку и заверил в выполнении всех поставленных им задач. "Мы очистим Украину от этих подонков, и очень скоро здесь воцарится мир!" - заключил он.

Накануне Кадыров призвал нацистов в Мариуполе сдаться.

Теги: мариуполь, рамзан кадыров



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